В Москве прошло прощание с Дарьей Дугиной. Главное

В Москве прошло прощание с журналистом и политологом, дочерью философа Александра Дугина Дарьей. Гражданская панихида состоялась в телецентре «Останкино». Проводить Дарью Дугину в последний путь пришли ее близкие, коллеги и активисты.

Среди тех, кто пришел на прощание, были лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов, директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, писатель Захар Прилепин и другие.

Церемония прощания с Дугиной

На церемонии прощания Александр Дугин рассказал о последнем разговоре с дочерью. По его словам, смыслом жизни Дарьи были держава и русский народ, а слово «Россия» было чуть ли не первым из тех, что она произнесла в детстве.

«Папа, я чувствую себя воином. Я чувствую себя героем. Я не хочу никакой иной судьбы. Я хочу быть со своим народом, со своей страной, я хочу быть на стороне сил света», — рассказал Дугин.

Всех, кого затронула ее трагическая гибель, он призвал продолжить дело Дарьи: защищать православную веру и любить русский народ. Дугин добавил, что самая большая цена, которую приходится платить, может быть оправданна только высшим достижением — победой.

В свою очередь Прилепин назвал смерть Дугиной жертвоприношением всего русского.

«Смерть как-то иначе высвечивает все происходившее. Добрая, образованная, смелая, мужественная, военкор — все вместе. И чудовищная смерть Даши переводит в сферы неизъяснимые, она вмиг стала родной для всей страны», — заявил политик.

Слова соболезнования произнес и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Самые искренние слова соболезнования всем, кто знал и понимал, что такое семья Дугиных и кто такая Даша. Настоящий патриот и, как ни странно прозвучит, боец за независимость и суверенитет России», — сказал он в ходе церемонии.

Зампред Госдумы Неверов заявил, что Дугину лишили жизни «гнусно и бесчеловечно». Он выразил уверенность в том, что исполнители и заказчики по полной ответят за убийство.

«Светлый путь и жизнь, которым жила Дарья, еще больше объединит всех нас на освобождение русских городов, на борьбу с фашизмом», — заявил он.

Награждение Дугиной орденом Мужества

Журналистка была награждена орденом Мужества «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга» посмертно. Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Полпред в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щеголев вручил орден Мужества отцу Дугиной на церемонии прощания.

В свою очередь Дугин заявил, что чувствует, как радуется его дочь от награждения орденом. Он подчеркнул, что желанием журналистки было сражение за Россию, она «погибла за народ».

Обстоятельства смерти Дарьи Дугиной

Дугина погибла вечером 20 августа. Девушка на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

Музыкант Аким Апачев в беседе с «Известиями» выразил мнение, что взорвавшие автомобиль девушки готовили покушение на ее отца.

Спустя два дня ФСБ заявила о раскрытии преступления. Там рассказали, что исполнительница убийства — гражданка Украины Наталья Вовк, преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. По данным ведомства, Вовк приехала в Россию вместе с дочерью Софией Шабан.

В день убийства они находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя. После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.