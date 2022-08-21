Музыкант Апачев заявил о планах взорвавших авто убить Александра Дугина

Взорвавшие автомобиль Дарьи Дугиной, дочери известного российского философа и политолога Александра Дугина, готовили покушение на ее отца. Об этом 21 августа заявил «Известиям» музыкант Аким Апачев.

«Им нужна была кровь «русского мира». А кто, как не Дугин, представляет собой главного, пожалуй, философа, идеолога «русского мира»? Западные издания его называют едва ли не главным философом [президента РФ Владимира] Путина. То, что он большое значение для русской философии, для русской идеи, для русской цивилизации имел и имеет — это очевидно. Поэтому наверняка целью был он — мое мнение», — сказал он.

Апачев напомнил, что фестиваль «Традиция», на котором выступал Дугин 20 августа — патриотическое мероприятие. По его мнению, взрывы машины дочери философа были попыткой убить «главного русского идеолога на одном из главных русских мероприятий».

«Потому что он для них опасен. Потому что слова иногда гораздо опаснее, чем пуля», — добавил музыкант.

Участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что организаторы преступления, возможно, готовили покушение на ее отца. По его словам, Дугин должен был ехать в этом автомобиле, однако перед выездом принял решение пересесть в другую машину.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможную причастность Киева к смерти девушки, заявила, что, если подтвердится «украинский след», то тогда «речь нужно вести о политике государственного терроризма».

Накануне вечером Дарья Дугина (Платонова) на своем автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово, где проходил фестиваль «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, после чего съехала на обочину, врезалась в постройку и загорелась. Как уточнили следственные органы, женщина-водитель погибла мгновенно. Установлено, что за рулем действительно была Дугина.

Версия о заложенном в машине самодельном взрывном устройстве стала ключевой в инциденте. По данным СК РФ, преступление было заранее спланировано и носит заказной характер. Взрывное устройство было заложено под днище авто. Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом).