Орден Мужества вручили семье Дарьи Дугиной

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба Кремля.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Дугину Дарью Александровну — корреспондента непубличного акционерного общества «Царьград Медиа», город Москва (посмертно)», — говорится в сообщении.

Полпред в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щеголев вручил орден Мужества отцу Дугиной, философу Александру Дугину.

23 августа в Москве проходит прощание с Дугиной. Гражданская панихида идет в телецентре «Останкино». Проводить журналистку в последний путь пришли ее близкие, коллеги и активисты.

Дугина погибла вечером 20 августа. Девушка на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

Спустя два дня ФСБ заявила о раскрытии преступления. Выяснилось, что исполнительница убийства — гражданка Украины Наталья Вовк, преступление было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. По данным ведомства, Вовк приехала в Россию вместе с дочерью Софией Шабан.

В день убийства они находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя. После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.