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Философ Дугин рассказал о последнем разговоре с погибшей дочерью

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Российский философ и общественный деятель Александр Дугин рассказал о последнем разговоре с дочерью Дарьей на церемонии прощания.

«Папа, я чувствую себя воином. Я чувствую себя героем. Я не хочу никакой иной судьбы. Я хочу быть со своим народом, со своей страной, я хочу быть на стороне сил света», — рассказал Дугин.

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По его словам, смыслом жизни Дарьи были держава и русский народ, а слово «Россия» было чуть ли не первым из тех, что она произнесла в детстве.

«Она жила во имя победы, и она погибла во имя победы. Нашей русской победы!», — сказал отец журналистки.

Всех кого затронула ее трагическая гибель, он призвал продолжить дело Дарьи: защищать православную веру и любить русский народ. Дугин добавил, что самая большая цена, которую приходится платить, может быть оправдана только высшим достижением — победой.

Церемония прощания с журналисткой и общественным деятелем проходит сегодня в телецентре «Останкино». Проводить Дарью в последний путь пришли ее близкие, коллеги и активисты.

Накануне в Брюсовом переулке в центре Москвы состоялось мемориальное возложение цветов. Люди также несут их на место гибели. На обочине возле дороги, где взорвалась машина Дугиной, много живых цветов.

Соболезнования семье погибшей направил президент России Владимир Путин. Он назвал назвал убийство журналистки подлым, жестоким преступлением. Посмертно Дугина награждена Орденом Мужества.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. В машине Toyota Land Cruiser Prado, на которой она возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Традиция» в Подмосковье, сработало взрывное устройство. 29-летняя девушка погибла практически мгновенно.

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В тот же день отец погибшей рассказал, что он и его дочь в последнее время получали угрозы со стороны украинских националистов. По его словам, угрозы поступали через соцсети, но они не придавали им большого значения.

После гибели дочери Дугин был госпитализирован в одну из больниц Москвы.

Правоохранители сразу предположили, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер. В убийстве Дугиной заподозрили украинские спецслужбы. Мотивом убийства могла стать общественная деятельность погибшей.

Спустя два дня ФСБ заявила о раскрытии преступления. Исполнительницей убийства оказалась гражданка Украины Наталья Вовк. По данным ведомства, Вовк приехала в Россию вместе с дочерью Софией Шабан, 21 августа она выехала через Псковскую область в Эстонию.

По факту гибели журналистки возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»), оно передано в центральный аппарат СКР.

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