Столтенберг заявил о приверженности НАТО контролю над вооружениями

НАТО привержено контролю над вооружениями и принципу нераспространения оружия массового поражения, заявил 9 ноября генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине.

«НАТО по-прежнему полностью привержено контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению. И мы призываем Россию вести себя ответственно», — приводятся на сайте Североатлантического альянса слова Столтенберга.

По его словам, выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и приостановка участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) якобы подрывают европейскую безопасность.

При этом в ходе пресс-конференции он призвал продолжать снабжать Украину оружием, чтобы в дальнейшем она могла «быть сильной за столом переговоров».

«Германия оказывает решающую поддержку <…> Германия на самом деле является вторым по величине сторонником Украины среди союзников по НАТО, после США», — добавил глава альянса.

Ранее, 8 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова начать с Западом диалог по стратегической стабильности, однако в данный момент не наблюдает необходимых для его начала условий. По его словам, подобное взаимодействие не может проводиться в режиме чтения нотаций одной стороны в отношении другой.

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ в конце мая. Как отмечалось, поводом к принятию мер по денонсации договора стала конфронтационная линия США и их союзников по отношению к РФ. 6 ноября МИД РФ заявил, что процедура выхода России из ДОВСЕ полностью завершена. В ведомстве напомнили, что действие международно-правового документа было приостановлено Россией еще в 2007 году и теперь он окончательно ушел в историю.

Решение о приостановке участия России в ДСНВ глава государства озвучил в феврале в ходе выступления с посланием Федеральному собранию. Глава государства подчеркнул, что Россия не выходит из договора, но, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса, должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО — Великобритании и Франции.