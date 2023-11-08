РФ не видит условий для диалога с Западом по стратегической стабильности

Россия готова начать с Западом диалог по стратегической стабильности, однако в данный момент не наблюдает необходимых для его начала условий. Об этом в среду, 8 ноября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В настоящий момент предпосылок нет, хотя диалог однозначно необходим», — ответил он на вопрос журналистов на тему приостановления западными странами участия в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Песков отметил готовность России к началу данного взаимодействия. В то же время, по его словам, оно не может проводиться в режиме чтения нотаций одной стороны в отношении другой. Помимо этого, сложившаяся сейчас ситуация вряд ли изменится, полагает пресс-секретарь президента РФ.

Ранее в этот день секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил о подрыве международного режима контроля над вооружениями. Он обратил внимание на риски, которые провоцируются действиями западных стран.

7 ноября Великобритания вместе со своими союзниками по НАТО приняла решение приостановить участие в ДОВСЕ. По словам главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли, решение РФ выйти из ДОВСЕ подрывает стратегическую стабильность и архитектуру евроатлантической безопасности, а также принцип взаимности, лежащий в основе договора.

В частности, о приостановке своего участия в договоре с 7 декабря заявили в США. В связи с этим в американской администрации допустили возможность внесения изменений в размещение сил в Европе для «защиты» НАТО.

Этому предшествовало заявление МИД РФ, что процедура выхода России из ДОВСЕ полностью завершена. В ведомстве напомнили, что действие международно-правового документа было приостановлено Россией еще в 2007 году и теперь он окончательно ушел в историю.

Москва неоднократно подчеркивала, что ДОВСЕ уже несколько десятилетий не отражает существующих реалий в сфере европейской безопасности.

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ в конце мая. Как отмечалось, поводом к принятию мер по денонсации договора стала конфронтационная линия США и их союзников по отношению к РФ.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в Париже в 1990 году. Обновленная версия ДОВСЕ была ратифицирована на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Ее подписали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Москва объявила о моратории на участие в договоре до тех пор, пока страны НАТО не начнут добросовестно его выполнять.