Реклама
Прямой эфир
Экономика
Российские аграрии собрали 147 млн т зерна
Мир
Лавров указал на безрезультатность работы ООН по возобновлению зерновой сделки
Мир
G7 продлит заморозку активов России
Мир
Блинкен заявил об отсутствии у израильских чиновников планов по оккупации Газы
Мир
Ведущий Карлсон назвал Украину и Байдена двумя ошибками в истории США
Политика
В Госдуме назвали недальновидными планы США передать Украине российские активы
Общество
В РФ выявили десять случаев варианта коронавируса «Пирола»
Мир
Крупнейший голубой бриллиант продали на аукционе Christie’s за 4 млрд рублей
Авто
Geely объявил о начале продаж в России нового седана Geely Emgrand
Мир
Жители Земли 9 ноября увидят затмение Венеры
Политика
Песков сообщил об ответных мерах на передачу активов РФ Украине
Спорт
Форвард Панарин набрал 20 очков в 12 матчах НХЛ и повторил достижение Ягра
Общество
Актриса Раиса Максимова попала в больницу

РФ не видит условий для диалога с Западом по стратегической стабильности

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия готова начать с Западом диалог по стратегической стабильности, однако в данный момент не наблюдает необходимых для его начала условий. Об этом в среду, 8 ноября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В настоящий момент предпосылок нет, хотя диалог однозначно необходим», — ответил он на вопрос журналистов на тему приостановления западными странами участия в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Песков отметил готовность России к началу данного взаимодействия. В то же время, по его словам, оно не может проводиться в режиме чтения нотаций одной стороны в отношении другой. Помимо этого, сложившаяся сейчас ситуация вряд ли изменится, полагает пресс-секретарь президента РФ.

Молчать об арсеналах: что означает выход России из ДОВСЕ
Из базовых соглашений с Западом остался только Договор о нераспространении ядерного оружия

Ранее в этот день секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил о подрыве международного режима контроля над вооружениями. Он обратил внимание на риски, которые провоцируются действиями западных стран.

7 ноября Великобритания вместе со своими союзниками по НАТО приняла решение приостановить участие в ДОВСЕ. По словам главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли, решение РФ выйти из ДОВСЕ подрывает стратегическую стабильность и архитектуру евроатлантической безопасности, а также принцип взаимности, лежащий в основе договора.

В частности, о приостановке своего участия в договоре с 7 декабря заявили в США. В связи с этим в американской администрации допустили возможность внесения изменений в размещение сил в Европе для «защиты» НАТО.

Этому предшествовало заявление МИД РФ, что процедура выхода России из ДОВСЕ полностью завершена. В ведомстве напомнили, что действие международно-правового документа было приостановлено Россией еще в 2007 году и теперь он окончательно ушел в историю.

Москва неоднократно подчеркивала, что ДОВСЕ уже несколько десятилетий не отражает существующих реалий в сфере европейской безопасности.

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ в конце мая. Как отмечалось, поводом к принятию мер по денонсации договора стала конфронтационная линия США и их союзников по отношению к РФ.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в Париже в 1990 году. Обновленная версия ДОВСЕ была ратифицирована на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Ее подписали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Москва объявила о моратории на участие в договоре до тех пор, пока страны НАТО не начнут добросовестно его выполнять.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023