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В Госдуме ответили Зеленскому на его планы продолжить наступление

Депутат ГД Швыткин рекомендовал Зеленскому отменить запрет на переговоры с Россией
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует провести переговоры с Россией. Таким образом заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отреагировал на планы Киева продолжить наступление.

«Я уверен, что наступление ВСУ провалилось. Поэтому я бы хотел посоветовать Зеленскому отменить указ о запрете проведения переговоров с нашей страной, выйти на переговоры и подписать акт о безоговорочной капитуляции с их стороны. Я думаю, это будет единственное правильное решение», — заявил депутат в беседе с Lenta.Ru.

При этом он выразил мнение, что финансовая и военно-техническая помощь Украине со стороны Запада будет продолжаться.

Он добавил, что страны Запада, которые выходят из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), должны не разжигать украинский конфликт, а принудить Зеленского сесть за стол переговоров и сами тоже сесть рядом.

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Накануне Зеленский во время своего выступления по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат контрнаступление в текущем и следующем годах, несмотря на то что сейчас ситуация на передовой тяжелая, передает RT.

До этого, 6 ноября, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что контрнаступление ВСУ на запорожском направлении полностью остановлено. По его словам, продолжающиеся бои в некоторых районах — практически агония украинского режима.

В начале месяца главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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