В Кремле сообщили об отсутствии конкретики в вопросе визита Аббаса в РФ

Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию сдвигается, конкретики в том, на сколько он откладывается, нет. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, точности пока нет. Пока сдвигается, мы пока не понимаем, насколько. Контакты продолжаются», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее, 10 октября, Песков сообщил об отсутствии точной даты визита палестинского лидера в РФ. Он уточнил, что детали визита согласовываются по дипломатическим каналам.

16 октября Аббас в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным высоко оценил поддержку Россией прав палестинского народа и «справедливого мира на Ближнем Востоке, основанного на резолюциях международной законности».

В тот же день помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент России внимательно следит за обострением палестино-израильского конфликта. Ушаков отметил, что Путин в этот день обсудил ситуацию в Израиле с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани, президентом Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом, лидером Сирии Башаром Асадом, а также с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и египетским лидером Абделем Фаттахом ас-Сиси.

26 октября Песков заявил, что поддерживать контакты необходимо со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке. Он добавил, что накануне состоялся визит представителей радикального движения ХАМАС в Москву, который проходил по линии МИД РФ. Также представитель Кремля заявил, что оправдывать терроризм невозможно.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.