Песков прокомментировал подготовку визита президента Палестины в РФ

Точной даты визита президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию пока нет, заявил во вторник, 10 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

Так он прокомментировал заявление посла Палестины Абделя Хафиза Нофаля о подготовке визита Аббаса в РФ.

«Пока дат нет. Точные сроки могут быть согласованы по дипломатическим каналам, пока нам нечего сказать на этот счет», — сказал Песков. Он добавил, что визит планировался заранее, и, как только все будет определено, пресс-служба Кремля проинформирует об этом.

По его словам, у России давние исторические связи с палестинцами, контакты продолжаются на разных уровнях.

«Безусловно, у нас давние исторические связи с палестинцами. Мы продолжаем контакты, речь идет о контактах на разных, в том числе на высоком, уровнях. Одновременно у нас есть отношения с Израилем. <...> Мы поддерживаем отношения с обеими сторонами этого конфликта», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Москва и далее намерена прикладывать усилия в оказании содействия в поисках пути урегулирования конфликта.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя палестинское движение «ХАМАС». В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8, 9, и 10 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Так, только за 9 октября армия Израиля атаковала 1707 целей радикалов в секторе Газа. Также стало известно, что ВМС Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС, расположенным в прибрежной зоне сектора Газа.

10 октября ЦАХАЛ сообщила о гибели более 900 жителей Израиля в результате атак движения «ХАМАС». В свою очередь минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 687 палестинцев. Ранения получили около 3,8 тыс. человек. На Западном берегу погибли 17 человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.