Президент Палестины в разговоре с Путиным оценил поддержку прав палестинцев со стороны РФ
- Новости
- Мир
- Президент Палестины в разговоре с Путиным оценил поддержку прав палестинцев со стороны РФ
Президент Палестины Махмуд Аббас в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным высоко оценил поддержку Россией прав палестинского народа. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщило палестинское агентство WAFA cо ссылкой на специальное заявление палестинского руководства по итогам переговоров двух лидеров.
«Президент Палестины в разговоре с Путиным высоко оценил позицию России по поддержке прав палестинского народа и всеобъемлющего и справедливого мира на Ближнем Востоке в соответствии с международными резолюциями», — сказано в сообщении, которое приводит ТАСС.
Владимир Путин подчеркнул необходимость прекращения боевых действий, которые ведут к вытеснению палестинцев со своей земли.
Аббас во время разговора с Путины выразил соболезнования семьям российских граждан, чьи родственники погибли в ходе палестино-израильского конфликта. Палестинский лидер также отметил важность создания коридоров для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.
Новость дополняется