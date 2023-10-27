Песков назвал необходимыми контакты со сторонами конфликта на Ближнем Востоке

Поддерживать контакты необходимо со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке. Об этом 27 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы считаем необходимым продолжать поддержку контактов со всеми сторонами и, конечно, будем продолжать наш диалог с Израилем», — сказал он на брифинге.

Он отметил, что сообщения о визите представителей радикального движения ХАМАС в Москву поступили по линии МИД РФ. Также представитель Кремля заявил, что оправдывать терроризм невозможно.

«Терроризм в любых его проявлениях ничем нельзя оправдать. Это абсолютно соответствует нашей последовательной позиции, которая неоднократно высказывалась президентом России», — сказал Песков.

Также он призвал страны мира обратить внимание на гуманитарную катастрофу в секторе Газа.

Ранее в этот день лидеры ЕС на саммите в Брюсселе не смогли согласовать призыв к прекращению огня между Израилем и ХАМАС, а лишь призвали к «гуманитарным паузам и открытию гуманитарных коридоров» в секторе Газа.

Днем ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что атаки Израиля на сектор Газа превысили предел самообороны и трансформировались в резню. Он также напомнил, что комиссия Евросоюза в своем недавнем заявлении сообщила, что она пока не готова призвать к прекращению огня в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, количество жертв в секторе Газа возросло до 7 тыс. человек, пострадали 18,5 тыс. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс., погибли более 1,4 тыс.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.