Песков спрогнозировал скорую нехватку бумаги для обслуживания госдолга США

США имеют такой государственный долг, что для печати долларов на его обслуживание в скором времени будет «не хватать бумаги». Об этом в четверг, 9 ноября, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

«Я вот только недавно читал, что Соединенные Штаты фактически свыше $200 млн в час тратят на обслуживание своего долга. Бумаги скоро будет не хватать», — сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

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