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Казначейство США сообщило о росте госдолга на $500 млрд менее чем за месяц

Казначейство США: госдолг Соединенных Штатов Америки вырос еще на $500 млрд
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Фото: Global Look Press/Wang Ying
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Государственный долг США вырос на $500 млрд менее чем за месяц после достижения новой исторической отметки в $33 трлн. Соответствующие данные 10 октября были обнародованы американским казначейством.

Согласно официальным документам, опубликованным минфином США, размер государственного долга страны на данный момент достиг суммы в $33 трлн 513 млрд.

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Доходности облигаций США достигли 16-летнего максимума

Ранее, 8 октября, сообщалось, что стоимость государственных облигаций США обвалилась до 16-летнего минимума. В попытках сбить инфляцию американская Федеральная резервная система довела ставки до наиболее высокого уровня с 2007 года. В свою очередь, доцент кафедры экономики РАНХиГС Артем Голубев сказал, что доходность по десятилетним гособлигациям взлетела до 5%, что привело к снижению стоимости бумаг.

4 октября агентство Bloomberg сообщило, что ипотечные ставки в США впервые с ноября 2000 года превысили 7,5%. Отмечается, что год назад этот показатель составлял 6,75%. При этом индекс заявок упал до минимального с 1995 года значения.

В тот же день сообщалось, что госдолг Вашингтона достиг рекордных $33,4 трлн. Его резкое повышение связано с началом в стране с 1 октября нового финансового года. В основном увеличение произошло из-за обязательств американского правительства перед подотчетными ему органами власти, на них приходится $266 млрд. Остальные $9 млрд — перед бизнесом, физическими лицами и остальным миром.

Предыдущего рекорда в $33 трлн американский госдолг достиг 19 сентября, сообщалось в отчете министерства финансов США. В начале июня президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ о повышении потолка государственного долга для избежания в стране дефолта.

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