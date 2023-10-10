Казначейство США сообщило о росте госдолга на $500 млрд менее чем за месяц
Государственный долг США вырос на $500 млрд менее чем за месяц после достижения новой исторической отметки в $33 трлн. Соответствующие данные 10 октября были обнародованы американским казначейством.
Согласно официальным документам, опубликованным минфином США, размер государственного долга страны на данный момент достиг суммы в $33 трлн 513 млрд.
Ранее, 8 октября, сообщалось, что стоимость государственных облигаций США обвалилась до 16-летнего минимума. В попытках сбить инфляцию американская Федеральная резервная система довела ставки до наиболее высокого уровня с 2007 года. В свою очередь, доцент кафедры экономики РАНХиГС Артем Голубев сказал, что доходность по десятилетним гособлигациям взлетела до 5%, что привело к снижению стоимости бумаг.
4 октября агентство Bloomberg сообщило, что ипотечные ставки в США впервые с ноября 2000 года превысили 7,5%. Отмечается, что год назад этот показатель составлял 6,75%. При этом индекс заявок упал до минимального с 1995 года значения.
В тот же день сообщалось, что госдолг Вашингтона достиг рекордных $33,4 трлн. Его резкое повышение связано с началом в стране с 1 октября нового финансового года. В основном увеличение произошло из-за обязательств американского правительства перед подотчетными ему органами власти, на них приходится $266 млрд. Остальные $9 млрд — перед бизнесом, физическими лицами и остальным миром.
Предыдущего рекорда в $33 трлн американский госдолг достиг 19 сентября, сообщалось в отчете министерства финансов США. В начале июня президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ о повышении потолка государственного долга для избежания в стране дефолта.