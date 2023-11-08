В США сообщили об исчерпании средств на гуманитарную помощь Украине
Агентство США по международному развитию (USAID) исчерпало свои резервы для помощи Украине. Об этом в среду, 8 ноября, сообщила помощник главы USAID по делам Европы и Евразии Эрин Макки во время слушаний в комитете сената по иностранным делам.
Макки заявила, что USAID оказывает Украине гуманитарную поддержку, а также помогает ей восстанавливать экономику. По ее словам, с февраля 2022 года агентство выделило на гуманитарную помощь Киеву порядка $2 млрд.
«В настоящее время средств на продолжение прямой бюджетной поддержки не осталось. Без дальнейших ассигнований правительству Украины придется задействовать чрезвычайные меры, такие как эмиссия денег и невыплата зарплат критически важным служащим, что может привести к гиперинфляции и нанести серьезный ущерб усилиям в военной сфере», — отметила она в ходе выступления, трансляция которого велась на Public Broadcasting Service.
3 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон больше не имеет возможности спонсировать Украину на прежнем уровне. По ее словам, правительство США исчерпало дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине и вынуждено сократить военные поставки.
Перед этим, 2 ноября, сообщалось, что слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного о тупике в конфликте с Россией разжигают в конгрессе США дебаты о целесообразности увеличения военной помощи Киеву.
26 октября Пентагон сообщил, что общая сумма военной поддержки США ВСУ за время работы Джо Байдена на посту президента превысила $44,5 млрд, а с начала российской специальной военной операции — $43,9 млрд. В тот же день американское оборонное ведомство сообщило о выделении Украине военной помощи стоимостью $150 млн, в состав которой вошли боеприпасы для NASAMS и HIMARS.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.