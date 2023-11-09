Набиуллина заявила о продолжении трансформации экономики РФ в 2024–2025 годах

Трансформация российской экономики продолжится в ближайшие два года, таким образом она должна будет выйти на траекторию сбалансированного роста в 1,5–2,5% к 2026 году. Об этом 9 ноября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Трансформация российской экономики продолжится в ближайшие два года. Как я уже говорила, темпы роста будут более умеренными после очень быстрых темпов восстановления. Это как раз связано с тем, что восстановительная стадия завершена. В 2026 году, по нашей оценке, экономика выйдет на траекторию сбалансированного роста в 1,5–2,5%», — отметила она во время выступления в Госдуме.

Также глава Центробанка РФ указала, что российская экономика практически полностью задействовала свои трудовые ресурсы, в связи с чем сейчас ситуация с кадрами в отрасли довольно острая.

«Сейчас мы находимся в ситуации, когда экономика практически полностью задействовала имеющиеся ресурсы, это касается и рабочих рук, и производственных мощностей. Безработица в 3%, а в некоторых регионах и того меньше — это означает, что в экономике практически не осталось рабочих рук, ситуация с кадрами действительно очень острая, особенно в тех отраслях, которые перешагнули докризисный уровень, — в машиностроении, химической промышленности», — пояснила Набиуллина.

Таким образом, для дальнейшего роста экономики необходимо повышать производительность труда, добавила она.

Ранее, 4 ноября, Набиуллина в ходе форума-выставки «Россия» в Москве отметила, что российская банковская система сейчас абсолютно здорова. По ее словам, стране ранее нужно было очищать банковскую систему от слабых кредитных организаций, так как сама система является «кровеносной» в экономике. Она отметила, что регулятор был вынужден отозвать большое число лицензий, оздоровить некоторые банки.

В свою очередь, глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что рост российской экономики в 2023 году составит 2,8%. По его словам, такое значение наблюдается после падения показателей в 2022 году примерно на 2%. Министр подчеркнул, что добиться подобных результатов было сложно, для этого приходилось концентрировать ресурсы и на развитие ключевых отраслей, и на поддержку населения.

До этого, 2 ноября, ЦБ РФ России утвердил цель и принципы своей денежно-кредитной политики (ДКП) на ближайшие три года. В документе на сайте регулятора представили базовый и альтернативные сценарии развития экономики. В нем отмечается, что целью ДКП является защита и обеспечение устойчивости рубля посредством поддержания ценовой стабильности. А целью по инфляции — ее годовой уровень вблизи 4%.

3 ноября президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия превращается из «бензоколонки» в самодостаточное государство с перерабатывающим производством, составляющим 43% в структуре национальной экономики. 13 октября Путин сообщил, что Россия продолжает реализовывать все установленные планы развития. При этом структура российской экономики меняется, в связи с чем страна сама начинает производить многие товары, которые раньше импортировались.