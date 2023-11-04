Силуанов заявил о росте российской экономики в этом году на 2,8%

Глава Минфина РФ Антон Силуанов 4 ноября в ходе марафона общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия» заявил, что рост российской экономики в 2023 году составит 2,8%.

По его словам, такие значение наблюдается после падения показателей в 2022 году примерно на 2%.

«В этом году мы будем иметь рост экономики 2,8%», — сказал он, указав на прогноз социально-экономического развития РФ Минэкономразвития.

Силуанов подчеркнул, что добиться подобных результатов было сложно, приходилось концентрировать ресурсы и на развитие ключевых отраслей, и на поддержке населения.

«Вся наша работа — правительственного и финансового блока — направлена на то, чтобы люди жили лучше. Потому что любая поддержка экономики, поддержка отдельных отраслей, техническая независимость — всё в конечном счете сводится к тому, что люди лучше живут: больше зарплат, больше рабочих мест», — пояснил он.

Ранее, 1 ноября, президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что экономическая ситуация в стране в целом развивается стабильно. Он также добавил, что российский валютный рынок после указа об обязательной продаже валютной выручки стабилизировался.

За день до этого премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в январе–сентябре 2023 года российский внутренний валовой продукт (ВВП) вырос почти на 3%, а в сентябре рост превысил 5%. Он добавил, что динамика роста ВВП стала возможной благодаря реализации правительством поручений президента РФ, а также работе по решению оперативных и стратегических задач.

Выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023-го по 12 апреля 2024 года в Москве на ВДНХ. Свои экспозиции представят все 89 регионов России, 21 министерство, 19 компаний и корпораций, а также общественные организации. Открытие выставки-форума приурочено ко Дню народного единства. Вход на выставку бесплатный.