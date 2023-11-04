Глава ЦБ назвала российскую банковскую систему абсолютно здоровой

Российская банковская система сейчас абсолютно здорова. Об этом в субботу, 4 ноября, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе форума-выставки «Россия» в Москве.

По ее словам, в России нужно было очищать банковскую систему от слабых кредитных организаций, так как сама система является «кровеносной» в экономике.

«Сейчас банковская система абсолютно здорова. И в пандемию, когда были большие ограничения, и в прошлом году, банки не потребовали бюджетных денег — а это было в предыдущий кризис, и мы всегда спасали банковскую систему. <...> Система наоборот сама помогала экономике, реструктурировала кредиты и людям и компаниям», — сказала она.

Накануне, 3 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия». Он отметил, что идея выставки достаточно интересна: с одной стороны, это реинкарнация ВДНХ, а с другой — это что-то новое, новый рассказ о стране.

2 ноября корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев побывал на пресс-туре международной выставки-форума «Россия» и рассказал о подготовке мероприятия. По словам журналиста, новинкой выставки является павильон № 1, который находился на реконструкции девять лет. В помещении постарались сохранить исторические элементы и наполнить современными технологиями.

Выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года. На ней 89 российских регионов продемонстрируют свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. Всего на масштабной выставке будут задействованы 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны

Вход на выставку бесплатный.