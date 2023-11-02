ЦБ РФ утвердил цель денежно-кредитной политики на три года

Центробанк (ЦБ) России утвердил цель и принципы своей денежно-кредитной политики (ДКП) на ближайшие три года. Об этом сообщили 2 ноября в пресс-службе регулятора.

В документе на сайте ЦБ РФ представлены базовый и альтернативные сценарии развития экономики.

«Цель ДКП — защита и обеспечение устойчивости рубля посредством поддержания ценовой стабильности. Целью по инфляции является годовая инфляция вблизи 4%», — поясняет регулятор.

Отмечается, что для дальнейшей стабилизации инфляции на уровне около 4% в 2024 году необходим продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

Добавляется, что свои дальнейшие решения по ключевой ставке Банк России будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Ранее, 27 октября, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России на своем последнем заседании в 2023 году может еще повысить ключевую ставку или сохранить ее на текущем уровне. Она отметила, что Центробанк обладает эффективным инструментарием для снижения инфляции к цели, составляющей 4%.

В тот же день Банк России в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта — до 15% годовых. Ставка стала максимальной с начала мая прошлого года. До этого, 15 сентября, ставка поднималась до 13% годовых. 15 августа регулятор повысил ставку до 12%, 21 июля уровень был увеличен с 7,5 до 8,5% годовых. До этого показатель не менялся с сентября 2022 года.

Директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин рассказал «Известиям», что решение регулятора было ожидаемым для рынка. По его словам, вероятно, в ближайшее время курс нацвалюты укрепится в коридоре 3—4 рубля к западным валютам.

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