СМИ КНР сообщили о возвращении панд из Вашингтона на Родину
Три панды из зоопарка в Вашингтоне возвращаются в Китай. Об этом 9 ноября сообщило агентство Xinhua.
По данным агентства, панды по имени Мэй Сян, Тянь Тянь и Сяо Цицзи из Смитсоновского национального зоологического парка готовятся к отправлению обратно в Китай. Представители местных СМИ прибыли в зоопарк утром на специальную церемонию, чтобы попрощаться с животными.
На самолет в Китай также загрузили 100 кг бамбука, чтобы панды могли его есть во время полета на Родину.
Директор Смитсоновского национального зоопарка и природоохранного биологического института (NZCBI) Брэнди Смит, высоко оценила сотрудничество Китая и США в области сохранения бамбуковых медведей, которое насчитывает более 50 лет.
В публикации также напомнили, что Мэй Сян и Тянь Тянь доставлены в американский зоопарк в рамках программы по исследованиям и разведению в 2000 году. В 2020 году у них появился детеныш Сяо Цицзи.
О намерении Китая забрать трех панд из национального зоопарка в Вашингтоне стало известно 28 сентября. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин тогда сообщила, что стороны начали согласовывать соответствующие процедуры.
До этого, в апреле, Китай забрал большую панду Я Я из зоопарка Мемфиса (штат Теннесси) в США на родину в Шанхай. Я Я родилась в 2000 году в Пекинском зоопарке. В 2003 году она прибыла в американский зоопарк в Мемфисе на 10 лет в качестве посланника дружбы. В 2013-м соглашение было продлено на такой же срок.