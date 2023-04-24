Китай увезет из США на родину панду Я Я

Китай забирает большую панду Я Я из зоопарка Мемфиса (штат Теннесси) в США на родину. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщает Xinhua со ссылкой на Государственное управление лесного и степного хозяйства КНР.

Уточняется, что панду перевезут в КНР в ближайшие дни.

«По договоренности китайской и американской сторон она сядет на самолет, направляющийся домой в Шанхай», — сообщает агентство.

Я Я родилась в 2000 году в Пекинском зоопарке. В 2003-м она прибыла в американский зоопарк в Мемфисе на 10 лет в качестве посланника дружбы. В 2013-м соглашение продлили на такой же срок.

27 января сообщалось, что правление зоопарка в Финляндии решило вернуть двух панд Китаю из-за проблем с финансами. Финские СМИ сообщают, что плата за панд приближается к €1 млн в год. Из-за пандемии поток желающих увидеть панд упал до минимума, из-за чего у зоопарка возникли существенные финансовые трудности.

20 ноября самец гигантской панды Туан Туан, подаренный Тайваню Китаем вместе с самкой Юань Юань в конце 2008 года как символ теплых отношений, умер в возрасте 18 лет. Ранее панде была проведена компьютерная томография мозга под глубоким наркозом, и сотрудники зоопарка решили «позволить Туан Туану продолжать спать». Результаты обследования показали, что состояние животного необратимо и он больше не сможет жить качественной жизнью.