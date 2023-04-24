Реклама
Прямой эфир
Общество
Петербуржцы спасли детеныша ладожской кольчатой нерпы
Мир
Политолог Вароли назвал «истерикой 12-летнего ребенка» отказ США в визах журналистам РФ
Происшествия
В подмосковном Щелково загорелся автосервис на площади 450 кв. м
Мир
Китай увезет из США на родину панду Я Я
Экономика
В Госдуме предложили разрешить тонировать боковые стекла машин
Общество
Минобороны рассказало о непрерывной доставке писем от родных военным
Происшествия
Черноморский флот отражает атаку надводных беспилотников в Севастополе
Мир
Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк
Мир
Зеленский объяснил значение захвата Артемовска для России
Культура
Актер Станислав Любшин отметил 90-летие на сцене МХТ им. А.П. Чехова
Мир
Почти 70% республиканцев поддержали выдвижение Трампа на пост президента США
Общество
Ученые зафиксировали очень сильную магнитную бурю на Земле
Мир
Экс-президента Перу Алехандро Толедо экстрадировали из США

Китай увезет из США на родину панду Я Я

0
Фото: AP Photo/Karen Pulfer Focht
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китай забирает большую панду Я Я из зоопарка Мемфиса (штат Теннесси) в США на родину. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщает Xinhua со ссылкой на Государственное управление лесного и степного хозяйства КНР.

Уточняется, что панду перевезут в КНР в ближайшие дни.

«По договоренности китайской и американской сторон она сядет на самолет, направляющийся домой в Шанхай», — сообщает агентство.

Я Я родилась в 2000 году в Пекинском зоопарке. В 2003-м она прибыла в американский зоопарк в Мемфисе на 10 лет в качестве посланника дружбы. В 2013-м соглашение продлили на такой же срок.

Зверская дипломатия: в США задумали отобрать панд у Китая
Почему американцы хотят оставить себе детенышей бамбуковых медведей и как на это смотрят в КНР

27 января сообщалось, что правление зоопарка в Финляндии решило вернуть двух панд Китаю из-за проблем с финансами. Финские СМИ сообщают, что плата за панд приближается к €1 млн в год. Из-за пандемии поток желающих увидеть панд упал до минимума, из-за чего у зоопарка возникли существенные финансовые трудности.

20 ноября самец гигантской панды Туан Туан, подаренный Тайваню Китаем вместе с самкой Юань Юань в конце 2008 года как символ теплых отношений, умер в возрасте 18 лет. Ранее панде была проведена компьютерная томография мозга под глубоким наркозом, и сотрудники зоопарка решили «позволить Туан Туану продолжать спать». Результаты обследования показали, что состояние животного необратимо и он больше не сможет жить качественной жизнью.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023