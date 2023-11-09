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Число проверок бизнеса в РФ снизилось в более чем 5 раз с 2019 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Количество проверок бизнеса за 10 месяцев этого года составило около 280 тыс., за пять лет оно снизилось более чем в 5 раз, сообщили «Известиям» в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

«Уменьшение количества проверок не привело к снижению уровня контроля. Помимо контрольных мероприятий существуют и профилактические визиты. По их итогам штраф не выписывается. В 2022 году количество таких визитов составило 560 тыс., превысив количество проверок в 1,6 раза», — уточнили в аппарате.

За 10 месяцев 2023 года число проверок бизнеса немного превысило 280 тыс., за весь 2022 год эта цифра составила 340 тыс., а за 2019 год — 1,5 млн.

В настоящее время все планы проверок, в том числе проведение внеплановых, обязательно согласовываются с органами прокуратуры.

«Главным изменением в рамках реформы контроля и надзора стало обязательное применение риск-ориентированного подхода при проведении контрольных мероприятий. Это значит, что проверка возможна только там, где есть риск нарушения законодательства. По сути проверка становится инструментом предотвращения этого нарушения», — отметили в аппарате.

Там добавили, что важным этапом реформы контрольно-надзорной деятельности является законопроект, устраняющий дублирование полномочий правоохранительных и контрольно-надзорных органов в отношении бизнеса. Законопроект позволяет исключить проверки со стороны правоохранительных органов там, где контроль осуществляется профильными ведомствами (с применением риск-ориентированного подхода).

Это способствует дополнительному снижению административной нагрузки на бизнес, отметили в аппарате. Законопроект будет внесен в Думу до 10 ноября. Его подготовкой правительство занималось совместно с Генпрокуратурой и МВД РФ по поручению президента России Владимира Путина.

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Ранее, 8 ноября, сообщалось об исследовании ПСБ и «Опоры России», посвященном индексу RSBI (показывает динамику деловой активности МСП). Согласно данным, российскому бизнесу в 2023-м усложнили проведение трансграничных платежей. За II и III кварталы этого года больше половины (53%) российских компаний малого и среднего бизнеса (МСП) столкнулись с отказом иностранного банка в проведении платежа. Еще год назад о такой проблеме сообщили только 35% предпринимателей.

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