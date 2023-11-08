Иностранные банки стали чаще отказывать бизнесу в платежах в 2023 году

Российскому бизнесу в 2023-м усложнили проведение трансграничных платежей. За II и III кварталы этого года больше половины (53%) российских компаний малого и среднего бизнеса (МСП) столкнулись с отказом иностранного банка в проведении платежа. Еще год назад о такой проблеме сообщили только 35% предпринимателей, говорится в исследовании ПСБ и «Опоры России», посвященном индексу RSBI (показывает динамику деловой активности МСП).

За эти шесть месяцев 2023-го также каждый второй бизнес столкнулся с задержками в проведении международных транзакций. Годом ранее эту проблему отметили только 36% МСП. Другими основными трудностями для компаний при трансграничных операциях стали «зависание» платежа (об этом рассказали 44% предпринимателей против 34% в 2022-м) и слишком высокие комиссии за перевод (41% против 20% годом ранее), следует из опроса.

Увеличение барьеров в первую очередь произошло из-за роста числа банков-посредников в цепочке переводов, а также наращивания санкционного давления, отмечается в исследовании.

В российских банках и деловых объединениях подтвердили тенденцию. Отклонять трансграничные платежи сейчас стали минимум на 15–20% чаще, чем в начале 2023-го, сообщила директор Делобанка Ирина Кузьмина. По ее мнению, ситуация усложняется из-за того, что иностранные партнеры опасаются попасть под вторичные санкции. Чаще всего трансграничные операции сейчас проводятся с Китаем, Турцией и дружественными странами ЕАЭС. Именно в этих направлениях стали появляться новые сложности.

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Блок-сигнал: иностранные банки отказали в платежах половине российских МСП