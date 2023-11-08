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Додон заявил об ухудшении жизни граждан Молдавии от сближения с ЕС

Додон: политика Молдавии по сближению с ЕС ухудшила жизнь граждан
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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Политика сближения с Евросоюзом (ЕС), которую проводит президент Молдавии Майя Санду и правящая Партия действия и солидарности (ПДС) не принесла гражданам страны ничего хорошего, жизнь людей ухудшилась. Об этом заявил 8 ноября бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон в своем Telegram-канале.

По его словам, молдаване пока получили «только миллионные кредиты под высокие проценты».

«В остальном: нищета, злоупотребления и узурпация власти, исход людей, высокие тарифы и цены, закрытые школы и больницы, ЛГБТ-парады, запрет независимых телеканалов, раскол церкви, репрессии против оппозиции, неоднократное нарушение конституции. И десятки поездок за границу принцессы Майи Санду», — написал политик.

Додон отметил, что в центре политики государства должны быть интересы граждан, а не внешние векторы. Не допустим отказ от суверенитета и ссоры со стратегическими партнерами.

Ранее в среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий. От Молдавии в ЕК потребовали продолжения судебной реформы, борьбы с коррупцией и «деолигархизации».

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Санду заявила, что это решение ЕК доказывает, что республика провела серьезные реформы в стране на пути евроинтеграции.

Евросоюз предоставил Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление ЕС в июне 2022 года, выдвинув для начала переговоров о присоединении ряд условий.

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