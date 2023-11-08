СМИ сообщили об отказе Dior от Беллы Хадид в пользу израильтянки Мэй Тагер

Французская компания Dior выбрала для своей новой рекламы израильскую модель Мэй Тагер, которая заменит модель американо-палестинского происхождения Беллу Хадид. Об этом 6 ноября сообщило Al Bawaba News.

«Роскошный модный дом Dior вызвал бурю обсуждений, представив в своей новой рекламе израильскую модель Мэй Тагер, заменившую модель палестинского происхождения Беллу Хадид. Хадид открыто заявляла о своей поддержке Палестины, признавая, что такая пропаганда может поставить под угрозу ее карьеру, однако она продолжала твердо стоять на своей позиции», — говорится в сообщении в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Пропалестинские активисты в настоящее время уже начали призывать бойкотировать Dior, в Сети хештэг #BoycottDior стремительно набирает обороны.

Сама компания пока что никак не прокомментировала данные сообщения.

6 ноября активисты Dissenters заблокировали завод Boeing в американском штате Миссури с требованием остановить боевые действия в секторе Газа. В акции приняли участие около 75 человек.

В последние недели акции в поддержку анклава в связи с обострением палестино-израильского конфликта проходят по всему миру. Так, 5 ноября на демонстрацию в поддержку Палестины тысячи протестующих собрались в центре Вашингтона. The Guardian предполагала, что это будет самый массовый в США протест с начала атак Израиля по сектору Газа.

В этот же день в ходе пропалестинского митинга в Лондоне задержали 29 человек. До этого, 31 октября, протестующие ворвались в здание конгресса США с требованием прекратить огонь в секторе Газа во время выступления госсекретаря Энтони Блинкена.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.