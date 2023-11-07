Суд в Баку приговорил жителя Карабаха к 15 годам заключения по делу о геноциде

Бакинский военный суд приговорил жителя Карабаха Вагифа Хачатряна к 15 годам лишения свободы по делу о геноциде. Об этом 7 ноября сообщило агентство Trend.

Первые пять лет Хачатрян будет отбывать в тюрьме, в дальнейшем его переведут в исправительное учреждение строгого режима.

Хачатрян обвинялся в том, что он являлся членом группировки, которая в декабре 1991 года убила 25, ранила 14 и изгнала с законного места жительства 358 азербайджанцев в селе Мешали Ходжалинского района. Всего потерпевшими по этому делу признаны 59 человек.

5 октября служба госбезопасности Азербайджана подтвердила задержание бывших президентов Нагорного Карабаха (НКР) Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, а также экс-главы парламента непризнанной республики Давида Ишханяна. Их подозревают в причастности к совершению терактов на территории страны. По мнению службы госбезопасности, они организовывали деятельность вооруженных формирований, обеспечивали их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и военной техникой. Всем троим предъявлены обвинения по ряду статей Уголовного кодекса Азербайджана.

Также в этот день сообщалось о задержании экс-главы НКР Араика Арутюняна. Он был задержан 3 октября в Степанакерте (Ханкенди) по нескольким обвинениям. В их числе — «ведение агрессивной войны» на территории Азербайджана, а также подготовка и финансирование наемников.

Перед этим 30 сентября в Азербайджане был задержан экс-министра иностранных дел и помощника президента НКР Давида Бабаяна. Еще 28 октября 2020 года его осудили по ряду статей Уголовного кодекса республики, в том числе о планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.