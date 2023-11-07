INKL узнала об аресте подозреваемого в убийстве арт-дилера в Амстердаме

Полиция Нидерландов арестовала подозреваемого в причастности к убийству арт-дилера из России Александра Левина. Об этом 7 ноября сообщила газета Inkl.

По данным издания, арестован 62-летний житель Амстердама. ДНК подозреваемого совпала со следами, обнаруженными на останках 65-летнего арт-дилера из Санкт-Петербурга.

Тело Левина с отрубленной головой и конечностями было найдено прохожим в реке недалеко от доков Амстердама напротив центрального железнодорожного вокзала в конце января 2013 года. Полиции потребовалось почти десять лет, чтобы идентифицировать останки как принадлежащие россиянину.

Личность подозреваемого или возможный мотив убийств полиция не раскрывает. Однако правоохранители указали, что убийство было преднамеренным, а арестованный проживает недалеко от места, где было обнаружено тело арт-дилера.

Левин занимался сделками в сфере искусства. В 1999 году он был задержан в Нидерландах по обвинению в незаконном ввозе произведений искусства, однако мужчину отпустили без предъявления обвинений.

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