Полиция арестовала возможного убийцу рэпера Тупака Шакура спустя 27 лет

Одному из последних живых свидетелей произошедшего 27 лет назад убийства рэпера Тупака Шакура было предъявлено обвинение. Об этом 29 сентября сообщает издание AP News.

Дуэйн «Кефф Ди» Дэвис известен следователям уже давно. В своих откровенных мемуарах 2019 года «Легенда Комптон-стрит» он сам признался в том, что находился в автомобиле, из которого стреляли в рэпера в сентябре 1996 года.

Суд штата Невада предъявил Дэвису обвинение в убийстве. Главный заместитель окружного прокурора Марк ДиДжакомо сообщил, что суд по этому делу идет уже несколько месяцев, а Дэвис, по его словам, считается тем, кто «приказал убить» артиста.

Тупаку Шакуру было 25 лет, когда он был застрелен из проезжающего автомобиля марки Cadillac в Лас-Вегасе в 1996 году. Арест возможного убийцы стал долгожданным прорывом в деле.

Ранее, 28 сентября, Мосгорсуд заочно приговорил к 19 годам колонии строгого режима Астамура Бутбу, обвиняемого в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончик) в 2009 году. Следствием и судом установлено, что Бутба выстрелил в Иванькова из снайперской винтовки Драгунова, находясь в кузове грузовой «Газели». Второй киллер — Нугзар Папава — находился на месте происшествия в другой, угнанной автомашине ВАЗ-2112, он прикрывал отход киллера и был готов в любой момент начать стрельбу в преследователей из автомата Калашникова.