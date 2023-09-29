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Полиция арестовала возможного убийцу рэпера Тупака Шакура спустя 27 лет
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Полиция арестовала возможного убийцу рэпера Тупака Шакура спустя 27 лет

В Лас-Вегасе задержали предполагаемого убийцу рэпера Тупака Шакура
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
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Одному из последних живых свидетелей произошедшего 27 лет назад убийства рэпера Тупака Шакура было предъявлено обвинение. Об этом 29 сентября сообщает издание AP News.

Дуэйн «Кефф Ди» Дэвис известен следователям уже давно. В своих откровенных мемуарах 2019 года «Легенда Комптон-стрит» он сам признался в том, что находился в автомобиле, из которого стреляли в рэпера в сентябре 1996 года.

Суд штата Невада предъявил Дэвису обвинение в убийстве. Главный заместитель окружного прокурора Марк ДиДжакомо сообщил, что суд по этому делу идет уже несколько месяцев, а Дэвис, по его словам, считается тем, кто «приказал убить» артиста.

Тупаку Шакуру было 25 лет, когда он был застрелен из проезжающего автомобиля марки Cadillac в Лас-Вегасе в 1996 году. Арест возможного убийцы стал долгожданным прорывом в деле.

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