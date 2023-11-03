Обвиняемый в убийстве рэпера Тупака Шакура отказался признать вину

Дуэйн Кит Дэвис по прозвищу Кефф Ди, обвиняемый в убийстве рэпера Тупака Шакура в 1996 году, отказался признать свою вину в ходе суда в Лас-Вегасе, США. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщил телеканал CNN.

Состоявшееся в четверг заседание было уже третьим запланированным. Два первых отменили, поскольку обвиняемый просил дать ему время на поиски адвоката. На этот раз Дэвис сказал, что не может найти себе защитника в суде, и ему был предоставлен государственный адвокат.

Сторона обвинения заявила, что не намерена добиваться смертного приговора.

Со дня своего задержания 29 сентября Дэвис находится под стражей, поскольку залог так и не был внесен.

Обвинение в убийстве Дэвису в день ареста предъявил суд штата Невада. На его след правоохранительные органы вышли, поскольку в своих откровенных мемуарах 2019 года «Легенда Комптон-стрит» он сам признался в том, что находился в автомобиле, из которого стреляли в рэпера в сентябре 1996 года. Преступление произошло 27 лет назад, и Дэвис является одним из немногих свидетелей случившегося, которые до сих пор живы.