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Матвиенко назвала главные события политической жизни современной России

Спикер Совфеда Матвиенко назвала пять главных событий политической жизни современной России
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Главные события в истории современной России — это избрание президентом Владимира Путина, его знаковая мюнхенская речь в 2007 году, возвращение шести регионов в состав РФ, восстановление обороноспособности страны и принятие поправок в Конституцию. Такое мнение высказала 6 ноября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках выставки-форума «Россия».

«Крымская весна» стала такой особой точкой сборки новой России. Она восстановила справедливость. На самом деле в 1783 году манифестом Екатерины [II] Крымский полуостров, Кубань, Тамань были приняты в Российскую империю, как она сказала, «под российскую державу», по их воле, по их желанию — это не было насильственными действиями. И в этом же году был создан российский Черноморский военно-морской флот в Севастополе. И это событие, безусловно, повлиявшее на очень многое», — отметила политик.

Логическим продолжением этого процесса стало возвращение в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, указала Матвиенко.

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Кроме того, спикер Совфеда обратила внимание на важность принятия поправок в Конституцию России в 2020 году.

«Конституция 1993 года, тридцатилетие которой мы будем отмечать в этом году, имела очень важное значение. Но она принималась в других условиях. За это время произошло очень много изменений и в мире, и у нас в стране. И нужно было внести эти изменения, которые были поддержаны абсолютным большинством наших граждан, чтобы закрепить в новом понимании наш суверенитет, нашу государственность, нашу территориальную целостность, чтобы никто не смог отторгнуть или отнять у России приоритет национального законодательства», — провозгласила Матвиенко.

Так же высоко политик оценила принятие национальной стратегии по безопасности и обороне и, соответственно, восстановление мощи армии и флота страны.

«Я помню послание президента Федеральному собранию, когда он объявил, когда это стало возможным, и показал суперсовременные виды вооружения, которых нет ни в одной стране мира. Это сделали наши талантливые люди, наши ученые, наш военно-промышленный комплекс. Было понятно, что страна может спать спокойно, мы защищены», — рассказала председатель верхней палаты парламента.

При этом все эти рубежи были взяты при власти президента Владимира Путина, подчеркнула Матвиенко.

«Главное, благодаря чему всё это стало возможным, это, конечно, избрание Владимира Владимировича Путина президентом нашей страны. Я имею право так сказать. Потому что и в 90-е годы я была не сторонним наблюдателем, а активным участником всего, что происходило, и я знаю цену всему тому, что происходило», — сообщила она.

Отдельно политик отметила речь, произнесенную Путиным на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года. Российский лидер на весь мир провозгласил установление нового порядка и глобальной архитектуры международных отношений.

«Тогда он как лидер великой страны первым публично заявил, что старый миропорядок, где была гегемония одной страны, завершился, что мир будет идти по пути нового справедливого мироустройства многополярного мира. Там же он заявил о том, что если будут какие-то попытки в отношении России, представляющие для нас угрозу, то мы не будем уже больше никогда на это закрывать глаза. И вот по истечении времени мы убеждаемся, насколько он был тогда прав», — резюмировала Матвиенко.

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30 октября Путин заявил об активном участии России в формировании нового, многополярного и более справедливого мира с равными правами и возможностями для всех стран и цивилизаций. Он отметил, что американоцентричный мир уходит в прошлое, однако США не хотят с этим мириться.

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