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Директор ЦРУ Бернс посетит Израиль для обсуждения борьбы с ХАМАС
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Директор ЦРУ Бернс посетит Израиль для обсуждения борьбы с ХАМАС

TI: директор ЦРУ Бернс посетит Израиль для обсуждения борьбы с ХАМАС
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rod Lamkey
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Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс на этой неделе посетит Израиль для обсуждения противостояния с ХАМАС. Об этом в воскресенье, 5 ноября, сообщила газета Times of Israel.

«Директор Центрального разведывательного управления США Билл Бернс посетит Израиль, чтобы обсудить войну против ХАМАС», — говорится в материале издания.

Отмечается, что это будет его первая поездка в Израиль с начала эскалации конфликта. Бернс также планирует посетить Катар, ОАЭ и Египет. В ходе поездки он планирует сфокусироваться на усилиях по освобождению взятых ХАМАС заложников.

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Ранее в этот день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прекращения боевых действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа не будет без освобождения заложников. Он добавил, что боевые действия будут продолжаться, пока Израиль не победит палестинское движение ХАМАС.

Ранее, 3 ноября, член политбюро ХАМАС Гази Хамад заявил, что движение готово пойти на «полный компромисс» с Израилем по вопросу обмена заложниками и заключенными. Он призвал Израиль прекратить агрессию против сектора Газа.

До этого, 30 октября, издание Axios со ссылкой на источники сообщило о визите главы израильской разведки «Моссад» Давида Барнеа в Катар. Отмечалось, что в настоящий момент Катар является главным посредником между Израилем и ХАМАС в вопросе освобождения более 235 заложников из Газы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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