ВС РФ нанесли удар по авиационной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродроме Миргород в Полтавской области. Об этом 5 ноября сообщили в Минобороны РФ.

«На аэродроме Миргород в Полтавской области уничтожена на стоянках авиационная техника воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, ВС РФ уничтожили на аэродроме Днепр в Днепропетровской области склад авиасредств поражения.

В Минобороны отметили, что ПВО ВС РФ за сутки перехватила 13 ракет Storm Shadow и «Нептун», а также уничтожила 17 беспилотников.

Днем ранее ВС РФ поразили арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ в Черниговской области. Арсенал вооружения ВСУ был поражен в районе населенного пункта Прилуки. Кроме того, в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики российские силы поразили командно-наблюдательный пункт украинской армии.

За день до этого в Минобороны РФ сообщили, что в период с 28 октября по 3 ноября российские силы нанесли 15 ударов высокоточным оружием и беспилотниками по складам ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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