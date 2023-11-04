ВС РФ поразили арсенал ракетного вооружения ВСУ в Черниговской области

ВС РФ поразили арсенал ракетного вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщили в Минобороны РФ.

Как отмечается, арсенал вооружения ВСУ был поражен в районе населенного пункта Прилуки. Кроме того, в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики российские силы поразили командно-наблюдательный пункт украинской армии.

В общей сложности ВС России нанесли поражение живой силе и военным объектам противника в 118 районах, добавили в военном ведомстве.

Накануне сообщалось, что в период с 28 октября по 3 ноября российские силы нанесли 15 ударов высокоточным оружием и беспилотниками по складам ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии. В результате были уничтожены ангары подготовки украинской авиационной техники, места производства беспилотников и группы иностранных инструкторов и наемников.

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков 3 ноября показал, как экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1 ВС РФ уничтожают укрепрайоны и опорные пункты украинской армии.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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