В деле блогера Шабутдинова о мошенничестве появился новый фигурант

В деле блогера Аяза Шабутдинова, которого Таганский районный суд Москвы арестовал до 16 декабря, появился новый фигурант. Согласно материалам дела, еще один фигурант дела скрывается в ОАЭ, передает корреспондент «Известий» из зала суда 4 ноября.



Согласно позиции следствия, Шабутдинов продавал образовательные курсы, гарантировал высокий доход после их окончания, но это не соответствовало действительности.



Блогер предлагал людям купить вебинары, тренинги, курсы. Он утверждал, что пройдя обучение, его клиенты смогут открыть успешный бизнес. Дело касается восьми человек, которые приобрели услуги блогера. По словам адвоката обвиняемого Никиты Апаликова, ущерб составляет чуть более 4 млн рублей.



Шабутдинов основал образовательную компанию для бизнесменов «Like Центр» в 2015 году, основной вид деятельности организации — продажа бизнес-курсов. Из данных, приведенных на сайте компании, следует, что ее оборот за 2021–2022 годы составил 12 млрд рублей, а согласно базе «СПАРК-Интерфакс», доходы бизнес-школы за 2022 год превысили 1 млрд. Помимо этого, бизнесмену ранее принадлежала сеть кофеен Coffee Like, которую он в 2018 году продал за 151 млн рублей.



Блогер вину не признал и заявил в суде, что все происходящее «стало для него шоком».



«В компании 20 000 студентов, а заявления только от восьми, мы работаем добросовестно уже 9 лет. Всё происходящее для меня — это шок», — сказал Шабутдинов, комментируя ходатайство следствия о его аресте.



В качестве обоснования ходатайства следователь помимо прочего сообщил о наличии у Шабутдинова гражданства Сент-Люсии, а также действующих визах США, Италии и ОАЭ. В эмиратах, как полагает СКР, скрывается сообщник Шабутдинова — Василий Алексеев. Он, cогласно информации с сайта «Like центра», является генеральным директором компании.

Адвокат Никита Апаликов просил суд не назначать меру пресечения, связанную с лишением свободы. Он сообщил, что Шабутдинов готов сотрудничать со следствием. Защитник посчитал, что домашний арест либо залог в 4,2 млн рублей обеспечит возможность всестороннего расследования дела.

Ранее в этот день Шабутдинова арестовали до 16 декабря. Блогера задержали накануне, когда он прилетел из Австрии. Бизнес-коучу и основателю компании «Like центр» предъявлено обвинение в восьми преступлениях по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». По этой статье Шабутдинову грозит до 10 лет лишения свободы.



Один из пострадавших Александр Вилюга рассказал «Известиям», что ему удалось через суд вернуть потраченные на курсы Шабутдинова деньги.