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Российская ПВО перехватила девять реактивных снарядов HIMARS за сутки

Минобороны РФ: ПВО за сутки перехватила девять реактивных снарядов HIMARS
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Фото: РИА Новости
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Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили девять реактивных снарядов HIMARS за сутки, а также свыше 40 беспилотников. Об этом 4 ноября сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено девять реактивных снарядов HIMARS. Кроме того, сбито 43 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Таволжанка Харьковской области, Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Кирилловка, Ялынское Донецкой Народной Республики, Сладкая Балка, Новофедоровка и Пшеничное Запорожской области», — подчеркнули в российском военном ведомстве.

Также в Минобороны ранее сообщили, что ВС РФ поразили арсенал ракетного вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области. Кроме того, в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики (ДНР) российские силы поразили командно-наблюдательный пункт украинской армии.

В общей сложности ВС России нанесли поражение живой силе и военным объектам противника в 118 районах.

Накануне сообщалось, что в период с 28 октября по 3 ноября российские силы нанесли 15 ударов высокоточным оружием и беспилотниками по складам ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии.

Сместить ракурс: российская армия наносит мощные удары по тылам ВФУ
Смена районов поражения не дает украинским силам маневрировать немногочисленными системами ПВО

Также 3 ноября корреспондент «Известий» Кирилл Ольков 3 ноября показал, как экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1 ВС РФ уничтожают укрепрайоны и опорные пункты украинской армии.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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