Реклама
Прямой эфир
Мир
Минздрав сектора Газа сообщил о 9,4 тыс. погибших
Общество
Блогера Шабутдинова арестовали до 16 декабря
Армия
Российская ПВО перехватила девять реактивных снарядов HIMARS за сутки
Общество
Путин указал на важность моральной поддержки бойцов СВО
Экономика
Россия произведет около 30 млн т СПГ в 2023 году
Армия
ВС РФ поразили арсенал ракетного вооружения ВСУ в Черниговской области
Общество
Путин возложил цветы к памятнику Минина и Пожарского в День народного единства
Мир
Секретарь Совбеза РФ Патрушев указал на лидерство России в ракетных вооружениях
Мир
Минздрав Газы сообщил о гибели 12 человек при ударе по школе
Общество
Золотую пушкинскую осень представили на выставке «Россия» на ВДНХ
Армия
Тульские оружейники передадут Минобороны винтовки и гранатометы
Происшествия
В Минобороны РФ заявили об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью
Экономика
Россия не рассматривает новые ограничения на вывоз продовольствия
Сюжет:

Минздрав Газы сообщил о гибели 12 человек при ударе по школе

0
Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При ударе по школе в секторе Газа погибли не менее 12 человек, более 50 получили ранения. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на минздрав анклава.

Как отмечается, удар был нанесен израильской стороной. В здании учреждения, что находится в лагере беженцев Джабалия, размещались перемещенные лица.

Тем временем представитель минздрава анклава Ашраф аль-Кидра сообщил каналу, что ранения разной степени тяжести получили более 50 человек.

«На данный момент 12 человек погибли, 54 получили ранения при ударе по школе «Аль-Фахура», — уточнил он.

Об авиаударе по школе, расположенной в северной части анклава, стало известно ранее в этот день. Сообщалось, что в здании находились тысячи людей, бежавших от предыдущих израильских атак из разных частей региона.

Накануне сообщалось, что не менее 20 человек погибли из-за удара Израиля вблизи здания школы в секторе Газа, в котором находились палестинские беженцы, еще десятки человек получили ранения.

Наземная орбита: к чему ведет расширение операций Израиля в Газе
И как на действия еврейского государства реагирует международное сообщество

До этого, 31 октября, палестинский Красный Полумесяц сообщил о новых авиаударах Израиля по территории вокруг больницы «Аль-Кудс» на севере сектора Газа. Отмечалось, что здание дрожит, а гражданские лица и рабочие бригады испытывают страх и панику. Эта больница уже подвергалась обстрелу 29 октября.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала эскалации палестино-израильского конфликта со стороны Израиля пострадали 5,4 тыс., погибло более 1,4 тыс., со стороны Палестины пострадали 23,5 тыс., погибли 9,2 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023