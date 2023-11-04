Минздрав Газы сообщил о гибели 12 человек при ударе по школе

При ударе по школе в секторе Газа погибли не менее 12 человек, более 50 получили ранения. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на минздрав анклава.

Как отмечается, удар был нанесен израильской стороной. В здании учреждения, что находится в лагере беженцев Джабалия, размещались перемещенные лица.

Тем временем представитель минздрава анклава Ашраф аль-Кидра сообщил каналу, что ранения разной степени тяжести получили более 50 человек.

«На данный момент 12 человек погибли, 54 получили ранения при ударе по школе «Аль-Фахура», — уточнил он.

Об авиаударе по школе, расположенной в северной части анклава, стало известно ранее в этот день. Сообщалось, что в здании находились тысячи людей, бежавших от предыдущих израильских атак из разных частей региона.

Накануне сообщалось, что не менее 20 человек погибли из-за удара Израиля вблизи здания школы в секторе Газа, в котором находились палестинские беженцы, еще десятки человек получили ранения.

До этого, 31 октября, палестинский Красный Полумесяц сообщил о новых авиаударах Израиля по территории вокруг больницы «Аль-Кудс» на севере сектора Газа. Отмечалось, что здание дрожит, а гражданские лица и рабочие бригады испытывают страх и панику. Эта больница уже подвергалась обстрелу 29 октября.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала эскалации палестино-израильского конфликта со стороны Израиля пострадали 5,4 тыс., погибло более 1,4 тыс., со стороны Палестины пострадали 23,5 тыс., погибли 9,2 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.