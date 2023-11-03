СМИ сообщили о гибели 20 человек в результате удара по зданию школы в Газе

Не менее 20 человек погибли из-за удара Израиля вблизи здания школы в секторе Газа, в котором находились палестинские беженцы. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщает телеканал Al Jazeera.

Телеканал утверждает, что еще десятки человек получили ранения.

Школа, попавшая под удар Армии обороны Израиля, находится в районе ас-Сафтауи в северной части Газы. Разрушено несколько классов, которые палестинцы использовали в качестве бомбоубежищ.

Как уточнили в агентстве WAFA, школа Усамы бен Заида приняла людей по линии Агентства ООН по делам беженцев и организации работ (БАПОР). В издании отметили, что атака была проведена целенаправленно.

Ранее, 31 октября, палестинский Красный Полумесяц сообщил о новых авиаударах Израиля по территории вокруг больницы «Аль-Кудс» на севере сектора Газа. Отмечалось, что здание дрожит, а гражданские лица и рабочие бригады испытывают страх и панику.

Эта больница уже подвергалась обстрелу 29 октября. Незадолго до этого Красный Полумесяц сообщал, что израильские власти повторно предупредили организацию о необходимости эвакуировать людей из данного медицинского учреждения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в секторе Газа возросло до 9257 человек, еще 23 516 человек получили ранения. Со стороны Израиля пострадали 5,4 тыс., погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.