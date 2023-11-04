СМИ сообщили об ударе ЦАХАЛ по школе с переселенцами в секторе Газа

Израильские воздушные силы атаковали здание школы, расположенной в северной части палестинского анклава, в которой находятся тысячи перемещенных палестинцев. Об этом сообщил в субботу, 4 ноября, телеканал Al Jazeera.

По данным канала, израильская армия осуществила бомбардировку одной из крупнейших школ на севере региона Аль-Фахура в лагере палестинских беженцев Джебалия. В здании учреждения находились тысячи людей, бежавших от предыдущих авиаударов из разных частей севера Газы.

«У нас нет точного числа пострадавших, но мы знаем, что многие из них были доставлены в больницу, и есть опасения, что их число может исчисляться десятками», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за последнее время лагерь беженцев подвергался авиаударам трижды.

Накануне сообщалось, что не менее 20 человек погибли из-за удара Израиля вблизи здания школы в секторе Газа, в котором находились палестинские беженцы, еще десятки человек получили ранения.

До этого, 31 октября, палестинский Красный Полумесяц сообщил о новых авиаударах Израиля по территории вокруг больницы «Аль-Кудс» на севере сектора Газа. Отмечалось, что здание дрожит, а гражданские лица и рабочие бригады испытывают страх и панику. Эта больница уже подвергалась обстрелу 29 октября.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала эскалации палестино-израильского конфликта со стороны Израиля пострадали 5,4 тыс., погибло более 1,4 тыс., со стороны Палестины пострадали 23,5 тыс., погибли 9,2 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.