Патриарх Кирилл передал Казанскому собору подлинник чудотворной иконы XVI века

Патриарх Кирилл в субботу, 4 ноября, передал Казанскому собору на Красной площади подлинник чудотворной Казанской иконы Богородицы XVI века.

Образ иконы, который был в ополчении Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, хранился в Казанском соборе исторически.

«Образ, казалось бы навсегда утерянный, неизвестно где находившийся, вернулся и водворился в том месте, из которого был похищен», — сказал патриарх Кирилл в Казанском храме после молебна перед иконой.

Ранее в этот день патриарх Кирилл объявил об обнаружении подлинника чудотворной Казанской иконы Богородицы XVI века. Реликвия ранее считалась утраченной.

Патриарх отметил, что это событие можно отнести к историческим событиям.

Казанская икона Божией Матери является одним из самых почитаемых в России образов Богородицы. В церковном календаре праздник отмечается два раза в год: 21 июля (Весенняя Казанская) и 4 ноября (Осенняя Казанская). Летом празднуется чудесное обретение образа в Казани, а осенью — победа русских войск над иноземными захватчиками, одержанная, как считается, не без помощи иконы.

По церковному преданию, икона чудесным образом явилась в 1579 году после пожара в Казани. Она сопровождала ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 году и помогла освободить Москву.