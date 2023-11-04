Forbes сообщил о тайной передаче ВСУ бронемашины Assault Breacher от США

США без официального объявления передали Вооруженным силам Украины (ВСУ) одну, а может, и несколько бронемашин Assault Breachers. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщает Forbes.

«Assault Breacher, или ABV, является одной из наиболее защищенных и универсальных машин для прорыва. Пара машин может выполнять ту же работу, для которой потребовались бы четыре, пять или шесть менее универсальных машин, таких как саперы, бульдозеры и экскаваторы», — говорится в материале обозревателя Дэвида Экса.

Экс утверждает, что Украина могла получить от одной до шести подобных бронемашин. По словам обозревателя, техника появилась на фотографиях на сайте украинского президента Владимира Зеленского, сделанных в День ракетных войск и артиллерии Украины, который отмечается 3 ноября. При этом ABV, по его словам, отсутствовали в официальных списках военной помощи США.

Ранее, 3 ноября, военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук перечислил главные претензии ВСУ к вооружению, поставляемому Западом. Одной из них он назвал неприспособленность техники к европейскому театру военных действий. Он отметил, что те же американские танки Abrams даже не могут взобраться на ледяную горку, так как скользит сцепление.

Перед этим, 19 октября, в США признали, что украинское контрнаступление завершено. Изменения погоды и близость к зиме не оставляют ВСУ шансов добиться своих целей в этом году.

Ранее, 17 октября, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин объяснил, что главным преимуществом российской армии в зимний период является техника, приспособленная для столь суровых погодных условий. ВСУ же получали свои танки и другое вооружение с Запада, где совершенно иной климат.

13 октября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и его западные союзники обеспокоены активной подготовкой Вооруженных сил РФ к продолжению спецоперации предстоящей зимой.