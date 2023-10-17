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Эксперт назвал главное преимущество ВС РФ зимой

Военный эксперт Даныдкин: главное преимущество армии России зимой — оружие и техника
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Фото: РИА Новости
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Главное преимущество российской армии зимой — это оружие и техника, приспособленные к особенностям погодных условий. Об этом военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал во вторник, 17 октября.

«Вооруженным силам Украины (ВСУ) сейчас же поставляется оружие из тех стран, которые мало представляют наши зимы», — объяснил он в разговоре с Lenta.Ru.

При этом Дандыкин отметил, что назвать лучшее оружие ВС РФ в зимний период нельзя.

«И зимой, и летом оружие работает одинаково. Всё зависит только от обслуживания. Потому что техника всепогодная», — добавил он.

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Накануне президент России Владимир Путин заявил, что потери Украины в ходе контрнаступления украинской армии оцениваются как восемь к одному, сообщает телеканал «360».

Кроме того, он отметил, что Вооруженные силы (ВС) России улучшают свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. ВСУ готовят новые наступательные операции на отдельных участках боевых действий и российская армия об этом знает и реагирует соответствующим образом, добавил глава государства.

При этом президент РФ заявил, что Москва никогда не возражала против завершения конфликта мирными методами, однако этому мешает позиция Киева.

Спецоперация по защите региона, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в Донбассе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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