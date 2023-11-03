Эксперт назвал три главные претензии Украины к западному оружию

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук перечислил в пятницу, 3 ноября, главные претензии Вооруженных сил Украины (ВСУ) к технике, поставляемой Киеву Западом.

«Во-первых, западная техника очень сложная, во-вторых, неприспособленная к европейскому театру военных действий. Грядет зима, и, по опыту прошлого года эксплуатации, техника уже перестает заводиться. Те же американские Abrams даже не могут взобраться на ледяную горку, так как скользит сцепление. В-третьих, они очень капризные в эксплуатации, для них нужны тонны запасных частей, которых на Украине нет», — рассказал Матвийчук в разговоре с Lenta.Ru.

Ранее, 22 октября, эксперты на портале баварской газеты Münchner Merkur указали, что Abrams намного тяжелее своего российского аналога и моделей советской эпохи, которые ранее использовала Украина. Украинские военные должны обеспечить танку возможность пересекать мосты при развертывании, хотя танк слишком тяжел для многих мостов. Кроме того, у него очень высокая потребность в топливе по сравнению с другими моделями. Обеспечение его постоянного запаса в бою может стать проблемой.

Военные утверждают, что должно пройти некоторое время, прежде чем Abrams можно будет отправить в бой. Украина должна сначала создать новые линии поставок боеприпасов и запасных частей к ним, обеспечить достаточное количество заправщиков для украинских солдат, управляющих этими танками, передает RT.

17 октября представитель Командования армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл заявил об отправке Украине всех обещанных танков M1A1 Abrams. Он уточнил, что Вашингтон передал всю 31 единицу боевых машин, передает НСН.

В начале октября сообщалось, что США поставили на Украину танки Abrams устаревшей комплектации. Как отметил американский экс-морпех Мэтью Хо в конце сентября, Пентагон передает Украине устаревшие боевые машины, потому что современные российские силы легко смогут перехватить поставляемую технику, а американское руководство не хочет, чтобы новые танки попали в руки ВС РФ.

В конце сентября российский военнослужащий с позывным Жук рассказал «Известиям», что у российских танков есть несколько преимуществ перед Abrams. По его словам, как минимум американские бронемашины тяжелее, длиннее и выше в сравнении с российскими, что позволяет наносить им максимальный урон.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.