Востоковед прокомментировал заявление генсека «Хезболлы» о провале Израиля

Израиль столкнулся с необычной для себя ситуацией в конфликте с ХАМАС, так как палестинское движение оказалось весьма подготовленным. Об этом «Известиям» 3 ноября заявил эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

Ранее в пятницу генсек ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла заявил, что скорость поддержки Израиля со стороны США показала слабость страны и провал в противостоянии с ХАМАС.

«Многие ожидали, что Израиль, как раньше, в течение суток-двое, ну, недели разделается с ХАМАС — это одна позиция, но более грамотные люди, которые анализировали первые итоги операции вторжения ХАМАС, показали, что оно оказалось очень подготовленным и еще предстоит неоднодневная операция, она займет определенное время, а сейчас сами израильтяне говорят, что это 2–3 месяца, что вызывает определенное разочарование», — отметил Тарасов.

Как указал востоковед, Израиль столкнулся с необычной для него ситуацией, поскольку ХАМАС по сей день сохраняет военный и политический потенциал. Более того, предстоит большая борьба в условиях урбанизирования сектора Газа с серьезными подземными коммуникациями, которые строились не один год, подчеркнул Тарасов.

«Потенциально израильская армия, конечно, сильнее. Она технически вооруженнее, и она может одержать победу над ХАМАС, но для этого потребуется понести очень большие жертвы, последствия которых на Израиле сказываться будут не один год», — добавил востоковед.

При этом затягивание вооруженного конфликта, безусловно, играет не на пользу Израиля, так как он ведет боевые действия на чужой территории и уровень возмущения в исламском мире начинает резко возрастать, из чего появляется реальная опасность так называемой регионализации конфликта, то есть вовлечения в него других сторон, резюмировал Тарасов.

Ранее в этот день генсек «Хезболлы» Хасан Насрулла выступил с обращением, которое стало первым с 7 октября. За его выступлением наблюдали тысячи местных жителей, собравшихся на площадях и в общественных местах.

Помимо прочего он заявил, что движение присоединилось к военным действиям против Израиля еще 8 октября. По данным лидера «Хезболлы», за это время погибли 57 ее бойцов. Насрулла также подчеркнул, что «Хезболла» не остановится на достигнутом на ливано-палестинской границе и перейдет к новому этапу.

При этом конфликт ХАМАС с израильской армией он назвал новым этапом в борьбе с еврейским государством.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.