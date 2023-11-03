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Лидер «Хезболлы» заявил о присоединении к боям против Израиля с 8 октября

Генсек «Хезболлы»: движение присоединилось к боям против Израиля 8 октября
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Фото: TASS/EPA/WAEL HAMZEH
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Ливанское шиитское движение «Хезболла» присоединилось к военным действиям против Израиля 8 октября. Об этом 3 ноября заявил генсек движения Хасан Насрулла, выступая с телеобращением к участникам митинга в Бейруте в поддержку бойцов исламского сопротивления, которые противостоят Израилю на юге Ливана.

«Мы вступили в бой 8 октября. Некоторые говорят, что сегодня я бы объявил о нашем вмешательстве, но мы вмешиваемся с 8 октября, на второй день «Шторма Аль-Аксы», — заявил Насрулла в ходе обращения, которое транслировалось ливанскими телеканалами.

По его данным, за это время погибли 57 бойцов движения. Насрулла подчеркнул, что «Хезболла» не остановится на достигнутом на ливано-палестинской границе и перейдет к новому этапу.

«Израильская армия изначально отвела от нашей границы свои регулярные войска и направила их в Газу. Наши атаки вынудили Армию обороны Израиля держать войска на ливанской границе, и мы пресекли попытки ЦАХАЛ перебросить отсюда свой спецназ в Газу. Мы подвергли себя обстрелу, но лишили армию возможности перебросить все свои силы в Газу», — добавил он.

Он отметил, что «происходящее на ливанском фронте оказывает воздействие и важно». В связи в чем дальнейшая вероятность широкомасштабной войны между «Хезболлой» и Израилем абсолютно реальна. Насрулла предупредил, что Израиль совершит самую большую глупость в своей истории, если задумает напасть на Ливан.

«Есть обеспокоенность в связи с возможностью того, что этот фронт скатится до дополнительной эскалации или широкомасштабной войны. Эта вероятность реальна, это может произойти. Израиль должен всë это учитывать», — заявил генсек движения.

По словам Насруллы, сопротивление ХАМАС израильской армии открывает новый этап в борьбе с Израилем. Он добавил, что более 2 млн человек, населяющих сектор Газа, в течение 20 лет находятся в осаде со стороны Израиля. Поэтому «Хезболла» приветствовала решение ХАМАС начать операцию «Наводнение Аль-Аксы».

Обращение Насруллы стало первым с 7 октября. За выступлением генсека «Хезболлы» наблюдают тысячи местных жителей, собравшихся на площадях и в общественных местах.

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До этого, 2 ноября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что израильские силы нанесли удары по военной инфраструктуре «Хезболлы» в ответ на запуски со стороны Ливана. В ликвидации целей были задействованы авиация, артиллерия и танки ЦАХАЛ.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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