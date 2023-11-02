ЦАХАЛ сообщила об атаке на военную инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане

Израильские силы нанесли удары по военной инфраструктуре «Хезболлы» в ответ на запуски со стороны Ливана. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«Пораженные цели включают военную инфраструктуру, центры командования и контроля, пункты запуска ракет, хранилища оружия и военные базы, используемые организацией «Хезболла», — уточнили военнослужащие.

В ликвидации целей были задействованы авиация, артиллерия и танки ЦАХАЛ.

Помимо этого, израильские силы активно атакуют цели в секторе Газа. Так, ЦАХАЛ в данный момент находится на территории административного центра региона и окружает его с ряда направлений, проинформировал начальник генерального штаба армии Герци Халеви.

Ранее в этот день видео боев израильских сил с боевиками ХАМАС в предместьях Газы показал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Накануне, 1 ноября, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о твердом намерении страны победить палестинское движение ХАМАС. По его словам, его участники в секторе Газа могут или сдаться без предварительных условий, или умереть.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.