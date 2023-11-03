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Глава «Хезболлы» назвал сопротивление ХАМАС новым этапом борьбы с Израилем

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ahmad Hasaballah
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Сопротивление ХАМАС израильской армии открывает новый этап в борьбе с Израилем, заявил в пятницу, 3 ноября, генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла в своем первом обращении с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке.

«Палестинский народ страдает более 75 лет. В последние годы ситуация в Палестине была очень жесткой в связи с экстремистским и глупым [израильским] правительством», — заявил Насрулла.

По его словам, более 2 млн человек, населяющих сектор Газа, в течение 20 лет находятся в осаде со стороны Израиля. Поэтому Хезболла приветствовало решение ХАМАС начать операцию «Наводнение Аль-Акса».

«Операция «наводнение Аль-Аксы» имеет стратегические и экзистенциальные последствия и окажет свое влияние на настоящее и будущее Израиля», — заявил Насрулла.

При этом он подчеркнул, что решение о начале операции и ее реализация являются сугубо палестинским. ХАМАС не раскрывал свои планы, и эта секретность сделала операцию «успешной», заявил генсек Хезболлы.

Обращение Насрулла стало первым с 7 октября. Сообщается, что за выступлением генсека Хезболлы наблюдают тысячи местных жителей, собравшихся на площадях и в общественных местах.

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