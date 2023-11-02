Провалившийся под лед снегоход обнаружили спасатели в Якутии

Спасатели в Якутии обнаружили снегоход, провалившийся под лед реки Колымы. Тело погибшего не обнаружено.

По данным ИА SakhaNews, инцидент произошел 28 октября в 40 км от поселка Зырянка. Снегоход с двумя людьми провалился под лед. Одному из пострадавших удалось выбраться на берег и позвать на помощь.

31 октября к поисковой операции присоединилась группа водолазов республиканской службы спасения. 1 ноября удалось обнаружить место провала и осмотреть дно реки с видеокамерами. В ходе операции был обнаружен снегоход «Буран», сани и ружье в чехле, пишет ИА YakutiaMedia.

В Красноярском крае под тонкий лед реки провалились двое мужчин на снегоходе. Трагедия произошла на реке Хета. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.