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На Таймыре ехавшие на снегоходе по реке мужчины провалились под лед и утонули

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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В Красноярском крае погибли двое мужчин, которые на снегоходе провалились под тонкий лед реки. Об этом 1 ноября сообщает главк МЧС России по Красноярскому краю в своем Telegram-канале.

«На Таймыре, в районе населенного пункта Хета, на одноименной реке Хета двое мужчин (31 год, 45 лет) при передвижении на снегоходе по тонкому льду провалились в занесенную снегом полынью», ― сообщили спасатели.

По информации краевого МЧС, на место происшествия должны выехать сотрудники правоохранительных органов для выяснения деталей случившегося.

Ранее, 30 октября, в Чернушинском городском округе Пермского края под лед реки Танып провалился и утонул мужчина.

Также в октябре в Якутии категорически запретили выезжать на лед до официального открытия ледовых переправ. За нарушение этого запрета предусмотрена административная ответственность. Так, для граждан штраф составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 100 тыс. рублей до 1 млн рублей.

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