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Выезд на лед рек Якутии запретили

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В Якутии категорически запретили выезжать на лед до официального открытия ледовых переправ. Это может быть опасно для жизни.

За нарушение этого запрета предусмотрена административная ответственность. Так, для граждан штраф составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 100 тыс. рублей до 1 млн рублей.

ИА YakutiaMedia сообщает, что на реках республики начались ледообразование и шугоход. Появляются плавучие формы льда. На реках севера и северо-востока установлен зимний режим.

В ближайшее время, как предупреждает ИА SakhaNews со ссылкой на синоптиков, в большинстве районов Якутии пройдет снег. Ветер местами при порывах будет до 13 м/с, а в Кобяйском районе — до 17 м/с. Температура ночью на северо-востоке республики опустится до 21 градуса, а в горах северо-востока — до –31 градуса. Днем в некоторых районах будет теплеть до 0 градусов.

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