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Аналитик допустил рост биткоина до $150 тыс. к 2025 году

В Bernstein ожидают рост BTC до $150 тыс. к 2025 году: эксперт Антонов оценил прогноз
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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По прогнозам аналитиков Bernstein, цена биткоина (BTC) может вырасти до $150 тыс. к 2025 году, сообщил телеканал CNBC. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям» 1 ноября, что такой рост стоимости первой криптовалюты реален, но ко второму кварталу 2025-го.

«Ключевой фактор, который повлияет на будущий рост биткоина, — это халвинг. Двукратное сокращение награды майнеров за добытый блок состоится весной 2024 года, а после трех прошлых халвингов цена ускорялась, и ралли длилось от 52 до 79 недель. Халвингов мало, чтобы получить статистическую значимость и на нее опираться. Если ценовые движения будут развиваться как в прошлые разы, то вполне вероятно вернуться к $45 тыс. к концу текущего года», — отметил эксперт.

По его словам, после халвинга в следующем году вознаграждение за блок составит 3,125 BTC. При таком вознаграждении цена должна быть не менее $100 тыс., иначе майнеры будут нести большие потери из-за растущих расходов, объяснил он.

«Обновление исторического максимума по биткоину в $69 тыс., по расчетам, выпадает на январь 2024 года. Это если не будет новых крахов криптовалютных бирж или обрушений стейблкоинов. А цифра в $150 тыс. вполне реальна, но не к 2025 году. При наиболее позитивном сценарии она может быть достигнута ко II кварталу 2025 года, при консервативном подходе — к 1 августа», — заключил Антонов.

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Ранее в этот день сообщалось, что число операций с криптовалютой за девять месяцев 2023 года превысило 185 тыс. (в прошлом году за аналогичный период их было зафиксировано 60 тыс.). Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в интервью «Известий», озвучив такую статистику, призвал как можно скорее ввести регулирование этой сферы.

11 апреля опрошенные «Известиями» эксперты предположили, что в случае снижения уровня инфляции в Соединенных Штатах Америки в этом году курс биткоина может подняться до $40—50 тыс. При этом в июле банк Standard Chartered заявил, что ожидает роста стоимости биткоина до уровня в $50 тыс. к концу 2023-го и $120 тыс. — к концу 2024-го.

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