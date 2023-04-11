Монетная политика: при сохранении ставки ФРС биткоин взлетит до $40-50 тысяч

Курс биткоина в этом году может достичь $40-50 тыс. в случае снижения уровня инфляции в США и сохранения ставки ФРС , прогнозируют опрошенные «Известиями» эксперты. 11 апреля биткоин подскочил выше $30 тыс. , что объясняется тревогами относительно затянувшегося банковского кризиса в США, увеличением аппетитов к риску и готовящимся обновлением в сети Ethereum. Негативный фактор, который в дальнейшем будет влиять на котировки — ужесточение регулирования крипторынка . Это может привести к банкротству ряда крупных игроков, что отразится на всем секторе.

Аппетиты к риску

Курс биткоина превысил $30,2 тыс. впервые с июня 2022-го . За день, с 10 по 11 апреля, монета подорожала почти на 2 тыс., или на 7%. А капитализация цифровых валют достигла $1,2 трлн, обновив максимум за аналогичный период. По состояния на 18:00 11 апреля цена главной криптовалюты составляла $30 тыс.

Одной из главных причин подорожания биткоина стали тревоги относительно размаха и продолжительности банковского кризиса в США , считает аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. Он пояснил: например, на прошлой неделе глава банка JP Morgan Джереми Даймон в ежегодном письме акционерам предупредил о долговременных последствиях этого кризиса . А три дня назад миллиардер Илон Маск сообщал в Twitter о рисках перетока триллионов долларов из кредитных организаций в фонды денежного рынка (они вкладывают средства клиентов в различные инструменты, в том числе краткосрочные долговые ценные бумаги, например, гособлигации США).

Инвесторы реагируют на подобные мнения и перераспределяют активы. В случае с твиттом большая часть средств перетекла в упомянутые фонды, но часть направили и в цифровые валюты, отметил эксперт.

За последнюю неделю приток средств в финансовые продукты, связанные с криптой, составил $57 млн , рассказал аналитик «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов. По его словам, это связано с тем, что люди продолжают использовать такие инструменты для перераспределения активов и снижения рисков, особенно в условиях проблем в банковской системе США и надвигающегося мирового кризиса.

Кроме того, появились сигналы поддержки криптовалют в Пекине и Гонконге . А это может привести к дальнейшему более позитивному отношению к цифровым валютам в Китае и стать триггером роста котировок на рынке, отметил эксперт. Он добавил: другая причина увеличения вложений в крипту — ожидающееся обновление сети Ethereum , второй по капитализации монеты. Это положительный импульс для сектора.

Аналитики также предсказывали подорожание биткоина в ожидании отчета об индексе потребительских цен США , который выйдет 12 апреля и даст представление о борьбе Федеральной резервной системы США с инфляцией, сообщил региональный директор Binance Владимир Смеркис.

Инвесторы предполагают, что ФРС не будет повышать ставку на ближайшем заседании или даже скоро начнет понижать ее , подчеркнул председатель совета директоров группы Finbridge Леонид Корнилов. По его мнению, если это произойдет, то все рискованные активы, включая криптовалюты, будут серьезно дорожать в среднесрочной перспективе. Однако уверенности в том, что инфляция в США начнет падать, и ФРС смягчит свою риторику, пока нет.

На рынок цифровых валют будет продолжать влиять ставка, положение глобальной экономики и аппетиты инвесторов к риску , уверен эксперт. Однако есть и негативные факторы внутри индустрии, например, обвинение против крупнейшей в мире криптобиржи Binance или неустойчивость основных стейблкоинов — USDT и USDC (курсы которых должны быть всегда привязаны к доллару).

Также в этом месяце должны начаться выплаты клиентам обанкротившейся биржи MtGox , отметил Леонид Корнилов. Насколько быстро выдадут компенсации — неизвестно, однако сумма возвратов будет очень большой. Объем биткоинов площадки составляет примерно треть активов монеты на Binance.

Что ждать, чему не миновать

Большинство экспертов ожидают повышения курса биткоина. Главная криптовалюта имеет шансы подорожать до 40 тыс. до конца этого года , а Ethereum — до 2,5-3 тыс., прогнозирует Сергей Раманинов из «Рынки Деньги Власть». По его мнению, пик инфляции США наверняка будет пройден в 2023-м, а ФРС неоднократно сигнализировала, что прекратит поднимать ставку до декабря. Это станет стимулом для роста фондовых индексов и крипторынка, заключил эксперт.

В ближайшее время сектор будет внимательно следить за новостями, которые касаются монетарной политики ФРС, согласился экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. Он добавил: важно, чтобы положительный настрой на рост рынка не сбил внутренний фон в виде многочисленных претензий американских властей ко всей криптоиндустрии. Однако если ФРС США остановит ужесточение денежно-кредитной политики, а ставка сохранится на уровне 5%, то курс биткоина в первом полугодии направится к $50 тыс .

Пока все альткоины держатся за главной криптовалютой, поэтому если она начнет дорожать, то и котировки других топ-10 по капитализации монет (кроме стейблкоинов) пойдут вверх, объяснил Леонид Корнилов из Finbridge. По его словам, та же связь и в случае падения цены биткоина. Сейчас основные риски для цифровых валют — это ужесточение денежно-кредитной политики центробанками по всему миру и регулирования крипторынка. Последнее может привести к банкротству крупных игроков, что скажется на всем секторе, подчеркнул эксперт.